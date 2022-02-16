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"Ман Сіті" з Зінченком влаштував погром у Португалії: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів зі "Спортінгом"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Спортінг" — "Манчестер Сіті" Новина оновлена 16 лютого 2022, 00:26
"Спортінг" — "Манчестер Сіті"

Клуб українця фактично вийшов до чвертьфіналу.

У вівторок, 15 лютого, "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка провів гостьовий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Спортінга". Зустріч відбулася у Лісабоні на стадіоні "Жозе Алваладе" та завершилася з рахунком 0:5 на користь англійської команди.

Всі питання про переможця у поєдинку та й у двоматчевій дуелі МС вирішив ще у першому таймі. Вже на 7 хвилині Ріяд Марез після скидки Де Брюйне легко переправив м’яч у порожні ворота. Ще за 10 хвилин Бернарду Сілва забив феноменальний гол ударом з льоту. А на 32-й хвилині Філ Фоден довів рахунок до розгрому. За хвилину до закінчення першої половини матчу Бернарду Сілва оформив дубль. У другому таймі побиття продовжилося — відзначився Рахім Стерлінг.

Українець Олександр Зінченко потрапив у заявку на цю зустріч і вийшов на заміну на 61 хвилині замість Стоунза.

Повний відеоогляд зустрічі: (повне відео матчу доступне на megogo):

Гра-відповідь між командами відбудеться в Манчестері 9 березня. У турнірах УЄФА не діє правило виїзного голу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за Зінченком стежить іспанський клуб з Прімери.

Теги:
#Футбол #Спортінг #ФК Манчестер Сіті #Ліга чемпіонів
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