Один із лідерів чемпіонату Іспанії намагається підписати Зінченка

Гравець національної команди може переїхати до сонячної Іспанії.

Лівий захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко, який нещодавно порушив заборонену тему у своїй родині, можете опинитися в Ла Лізі.

Про це повідомляє журналіст El Chiringuito TV Хосе Альварес на сторінці видання у Twitter.

За інформацією джерела, "Бетіс" контактував із "Манчестер Сіті" про перехід українця на Піренеї. Схоже, йдеться про оренду лівого захисника, який також може зіграти й у центрі півзахисту із правом викупу. Примітно, що клуб із Севільї вже намагався підписати "Зіну" у 2018 році, проте тоді українець вважав за краще залишитися в системі "Ман Сіті".

Цього сезону 25-річний Зінченко провів 12 матчів на клубному рівні, відзначившись двома асистами. Transfermarkt оцінює футболіста збірної України у 25 млн євро. Його контракт із англійським клубом діє до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, нещодавно вболівальники "Бетіса" відзначилися в дербі з "Севільєю", кинувши палицю з трибун. У результаті сторонній предмет попав у голову футболісту, і матч дограли вже без уболівальників. До речі, зараз "Бетіс" йде на третьому місці в турнірній таблиці іспанської Прімери, відстаючи від "Реала", що лідирує, на 12 очок.