Палкою по голові та гол прямим ударом з кутового: "Бетіс" та "Севілья" дограли скандальний матч (відео)

Гра надовго запам’ятається вболівальникам.

У суботу, 15 січня, "Бетіс" у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії сезону 2021/22 приймав "Севілью". Обидві команди з одного міста, а тому дербі обіцяло бути "вогняним". Через пристрасті на трибунах зустріч довелося перенести на 16 січня, а гру провести без глядачів.

У неділю "Бетіс" зумів дотиснути "Севілью" та здобути перемогу з рахунком 2:1. Переможний гол на рахунку Серхіо Каналеса.

Додамо, що перший тайм поєдинку, який відбувався у суботу, подарував глядачам гол-шедевр. Після точного удару футболіста "Севільї" Папу Гомеса виправляти становище для господарів взявся Набіль Фекір. Французький півзахисник забив гол у ворота гостей прямим ударом з кутового. Через деякий час на полі хтось кинув палицю, яка влучила у голову півзахиснику "Севільї" Жоану Жордану. Після цього інциденту гра була перервана.

Відео гола Фекіра та інциденту у матчі:

Повний відеоогляд матчу "Бетіс" — "Севілья" буде доступний тут пізніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Андрій Лунін успішно зіграв за "Реал" у кубковій грі.