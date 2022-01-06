Лунін виграв перший матч у складі "Реала" (відео)

Українцю не вдалося відстояти на нуль.

У середу, 5 січня, мадридський "Реал", який нещодавно допустив осічку в чемпіонаті Іспанії, провів виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії сезону 2021/22 проти "Алькояно". Зустріч відбулася на стадіоні "Ель Коллао" та завершилася з рахунком 1:3 на користь столичної команди. У цьому поєдинку відбувся довгоочікуваний вихід у стартовому складі "Королівського клубу" українського воротаря Андрія Луніна, який перехворів на коронавірус напередодні.

В кінці першого тайму Едер Мілітао головою відкрив рахунок у грі, а в середині другого тайму господарі зрівняли рахунок завдяки Дані Вега, який розібрався і з обороною гостей, і з Луніним. Вирішальний м’яч записав на свій рахунок Марко Асенсіо, який дальнім ударом з рикошетом влучив у ворота "Алькояно". Забив цвях у кришку гробу команди з 3-го іспанського дивізіону Іско, що вийшов на заміну.

Цей успіх вивів "Реал" у 1/8 фіналу Кубка Короля.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Додамо, що ця гра стала другою для Луніна у складі мадридського суперклубу. Минулого року Андрій дебютував за "Реал" у матчі з тим самим "Алькояно", щоправда, тоді дебют не вдався. "Реал" програв з рахунком 2:1 і залишив Кубок Короля.

Нагадаємо, Лунін перейшов у "Реал" із луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,50 млн євро. Воротар спочатку подорожував по орендам в Іспанії, поки у 2020 році не став дублером бельгійця Тібо Куртуа в основній команді "Вершкових".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найбагатший клуб світу цікавиться Луніним.