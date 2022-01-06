Лунин выиграл первый матч в составе "Реала" (видео)

Украинцу не удалось отстоять на ноль.

В среду, 5 января, мадридский "Реал", который недавно допустил осечку в чемпионате Испании, провел выездной матч 1/16 финала Кубка Испании сезона 2021/22 против "Алькояно". Встреча состоялась на стадионе "Эль Коллао" и завершилась со счетом 1:3 в пользу столичной команды. В этом поединке состоялся долгожданный выход в стартовом составе "Королевского клуба" украинского вратаря Андрея Лунина, который переболел коронавирусом накануне.

В концовке первого тайма Эдер Милитао головой открыл счет в игре, а в середине второго тайма хозяева сравняли счет благодаря Дани Вега, который разобрался и с обороной гостей, и с Луниным. Решающий мяч записал на свой счет Марко Асенсио, который дальним ударом с рикошетом поразил ворота "Алькояно". Забил гвоздь в крышку гроба команды из 3-го испанского дивизиона вышедший на замену Иско.

Этот успех вывел "Реал" в 1/8 финала Кубка Короля.

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Добавим, что эта игра стала второй для Лунина в составе мадридского суперклуба. В прошлом году Андрей дебютировал за "Реал" в матче с тем же "Алькояно", правда, тогда дебют не удался. "Реал" проиграл со счетом 2:1 и покинул Кубок Короля.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,50 млн евро. Вратарь поначалу скитался в Испании по арендам, пока в 2020 году не стал дублером бельгийца Тибо Куртуа в основной команде "Сливочных".

Ранее "Телеграф" сообщал, что самый богатый клуб мира интересуется Луниным.