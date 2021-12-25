Найбагатший клуб світу хоче купити українця

Чекаємо на Луніна в Англії.

Воротар "Реала" Андрій Лунін, який зараз лікується від коронавірусу, найближчим часом може змінити клуб.

Як повідомляє портал El Nacional.cat, у послугах 22-річного українця зацікавлений "Ньюкасл". "Сороки" готові дати ігрову практику Луніну, якої футболістові так не дістає у мадридському клубі. Цього сезону голкіпер за першу команду поки не зіграв жодного матчу.

"Королівський клуб", якщо вірити ЗМІ, не проти продати Луніна, якщо запропонована сума трансферу влаштує іспанців. Портал Transfermarkt.com оцінює гравця у три мільйони євро.

У жовтні 2021-го року власниками "Ньюкасла" стали багаті інвестори із Саудівської Аравії. Зокрема, спадковий принц Аравії та його сім’я, надбання якої складає 320 мільярдів євро, що є найбільшим достатком серед власників футбольних клубів.

На даний момент чорно-білі плетуться внизу турнірної таблиці чемпіонату Англії, посідаючи 19-те місце. У зимове трансферне вікно клуб планує провести масштабну кампанію посилення складу, щоб залишитися в АПЛ.

Як раніше повідомляв Телеграф, головний тренер збірної України Олександр Петраков пояснив, чому Лунін не потрапляє до складу національної команди.