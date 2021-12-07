Петраков пояснив, чому не викликає Луніна до збірної України

Проблема — відсутність ігрової практики.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков, який оголосив про включення Михайла Мудрика до розширеного складу національної команди, пояснив, чому не викликає до збірної воротаря "Реала" Андрія Луніна.

"Дуже давно знайомий з Луніним, чудово знаю і його батька. Я хотів його викликати на перший збір, як тільки очолив національну команду, але у Андрія тоді був коронавірус. Потім контактів із ним, зізнаюся, не було.

Щотижня від колег отримую інформацію про те, як і скільки грають кандидати у збірну у своїх клубах. Ну, як я можу викликати воротаря, який взагалі не грає? Я його ні в якому разі не дорікаю, такі реалії. Мені здається, Лунін обрав не той клуб для прогресу. У "Реалі" багато відмінних футболістів не змогли заграти, поки Андрій серед них. Хлопцеві йде 23-й рік, треба думати, як розвивати свою кар’єру", — заявив Петраков в інтерв’ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Цього сезону Лунін не провів жодного матчу в чемпіонаті Іспанії за "Реал".

Як повідомляв "Телеграф", Петраков оцінив шанси збірної України пройти Шотландію в півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022.