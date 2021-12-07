Петраков объяснил, почему не вызывает Лунина в сборную Украины
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Проблема — в отсутствии игровой практики.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который объявил о включении Михаила Мудрика в расширенный состав национальной команды, объяснил, почему не вызывается в сборную вратарь "Реала" Андрей Лунин.
"Очень давно знаком с Луниным, прекрасно знаю и его отца. Я хотел его вызвать на первый сбор, как только возглавил национальную команду, но у Андрея тогда был коронавирус. Затем контактов с ним, признаюсь, не было.
Каждую неделю от коллег получаю информацию о том, как и сколько играют кандидаты в сборную в своих клубах. Ну как я могу вызвать вратаря, который вообще не играет? Я его ни в коем случае не упрекаю, таковы реалии. Мне кажется, Лунин выбрал не тот клуб для прогресса. В "Реале" много отличных футболистов не смогли заиграть, пока Андрей в их числе. Парню идет 23-й год, надо думать, как развивать свою карьеру", — заявил Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного матча в чемпионате Испании за "Реал".
Как ранее сообщал "Телеграф", Петраков оценил шансы сборной Украины пройти Шотландию в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.
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