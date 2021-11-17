Тренер сборной Украины Петраков оценил шансы команды попасть на ЧМ-2022

Для поездки в Катар нужно выиграть два матча.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков после победы над боснийцами (2:0) в отборе на ЧМ-2022 оценил дальнейшие перспективы украинской команды.

Благодаря этому успеху украинцы заняли второе место в группе и пробились в плей-офф отбора.

"Сборная Украины не боится никого, это могу вам сказать на 100%. Будем играть против любого соперника, чтобы попасть на чемпионат мира. Кто бы там ни попался, уверен, мы пройдем и поедем в Катар.

Чем буду заниматься сейчас? С женой чаи гонять. Надо немного отдохнуть от футбола", — заявил Петраков в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.