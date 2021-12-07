Петраков раскрыл имена новичков сборной Украины в стыковых матчах против Шотландии

Весной точно увидим Мудрика в расширенном списке.

Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital рассказал, что имел разговор с полузащитником "Шахтера" Михаилом Мудриком касательно его включения в расширенный список игроков для подготовки к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Около десяти дней назад мы разговаривали с Мишей Мудриком. Я ему четко объяснил, в каких параметрах нужно добавить, чтобы стать полноценным игроком сборной. Беседа прошла хорошо, посмотрим, что он дальше будет показывать на поле.

Мудрик вошел в расширенный список игроков для подготовки с игре с Шотландией, игроку уже готовят британскую визу. Это работа не одного дня, посмотрим, как он дальше будет играть. Сейчас в расширенном списке 36 футболистов", — заявил Петраков.

20-летний Мудрик в нынешнем сезоне провел за донецкий клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

В выездной встрече против "Реала" после замены Мудрику аплодировали трибуны гостевого стадиона, которым понравилась игра украинского футболиста.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

Ранее Петраков оценил шансы сборной Украины пройти Шотландию в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.