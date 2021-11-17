Тренер збірної України Петраков оцінив шанси команди потрапити на ЧС-2022

Для поїздки до Катару потрібно виграти два матчі.

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков після перемоги над боснійцями (2:0) у відборі на ЧС-2022 оцінив подальші перспективи української команди.

Завдяки цьому успіху українці посіли друге місце у групі та пробилися до плей-оф відбору.

"Збірна України не боїться нікого, це можу вам сказати на 100%. Гратимемо проти будь-якого суперника, щоб потрапити на чемпіонат світу. Хто б там не попався, впевнений, ми пройдемо та поїдемо до Катару.

Чим займатимуся зараз? З дружиною чаї ганяти. Треба трохи відпочити від футболу", — заявив Петраков в інтерв’ю офіційному сайту Української асоціації футболу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.