Петраков розкрив імена новачків збірної України на стикові матчі проти Шотландії

Весною точно побачимо Мудрика в розширеному списку.

Наставник збірної України з футболу Олександр Петраков в інтерв’ю ПРОФУТБОЛ Digital розповів, що мав розмову з півзахисником "Шахтаря" Михайлом Мудриком щодо його включення до розширеного списку гравців для підготовки до стикових матчів відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

"Близько десяти днів тому ми розмовляли з Мишком Мудриком. Я йому чітко пояснив, у яких параметрах потрібно додати, щоб стати повноцінним гравцем збірної. Розмова пройшла добре, подивимося, що він далі показуватиме на полі.

Мудрик увійшов до розширеного списку гравців для підготовки до гри з Шотландією, гравцю вже готують британську візу. Це робота не одного дня, подивимося, як він далі гратиме. Зараз в розширеному списку 36 футболістів", — заявив Петраков.

20-річний Мудрик у нинішньому сезоні провів за донецький клуб 17 матчів у всіх турнірах, у яких у яких забив 2 м’ячі та віддав 9 результативних передач.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

Раніше Петраков оцінив шанси збірної України пройти Шотландію у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022.