Самый богатый клуб мира хочет купить украинца

Ждем Лунина в Англии.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин, который сейчас лечится от коронавируса, в ближайшее время может сменить клуб.

Как сообщает портал El Nacional.cat, в услугах 22-летнего украинца заинтересован "Ньюкасл". "Сороки" готовы дать игровую практику Лунину, которой футболисту так не достает в мадридском клубе. В нынешнем сезоне голкипер за первую команду пока не сыграл ни одного матча.

"Королевский клуб", если верить СМИ, не против продать Лунина, если предложенная сумма трансфера устроит испанцев. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в три миллиона евро.

В октябре 2021-го года владельцами "Ньюкасла" стали богатые инвесторы из Саудовской Аравии. В частности, наследный принц Аравии и его семья, достояние которой составляет 320 миллиардов евро.

На данный момент черно-белые плетутся внизу турнирной таблицы чемпионата Англии, занимая 19-е место. В зимнее трансферное окно клуб планирует провести масштабную кампанию по усилению состава, чтобы остаться в АПЛ.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему Лунин не попадает в состав национальной команды.