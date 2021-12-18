Стало известно, когда Лунин проведет первый матч в сезоне за "Реал"

И вновь это будет встреча Кубка Испании.

Вратарь Андрей Лунин получит время в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", сообщает Marca.

По данным источника, единственное, что может помешать украинцу выйти на поле, так это пандемия коронавируса. 16 декабря стало известно, что Лунин попал в список игроков, которые получили положительный допинг-тест. Игра намечена на 5 января следующего года.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного матча в чемпионате Испании за "Реал", хотя постоянно попадает в заявку на игры.

Контракт 22-летнего кипера с мадридской командой рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее футболист скитался по арендам, проведя по сезону в "Леганесе", "Вальядолиде" и в "Овъедо".

Как ранее сообщал "Телеграф", другой игрок сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком "Эвертона". Сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро. Кроме Миколенко, "Динамо" в ближайшее время может продать еще нескольких лидеров. В их числе Виктор Цыганков, Карлос Де Пена и Беньямин Вербич.