"Динамо" вслед за Миколенко может продать еще троих лидеров клуба

Киевский клуб готов расставаться игроками.

"Динамо" вслед за Виталием Миколенко в зимнее трансферное окно может расстаться с рядом футболистов.

Как сообщает портал Meta-ratings.com.ua, агенты уже начали искать варианты для ухода Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Карлоса де Пены.

24-летний Цыганков на протяжении последних лет является лидером столичного клуба. В нынешнем сезоне УПЛ Виктор провел 18 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

28-летний Вербич при Мирче Луческу потерял место в основном составе, хотя ранее был одним из самых эффективных в "Динамо". Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в пять с половиной миллиона евро. При этом в нынешнем сезоне чемпионата Украины Вербич провел 9 матчей и записал в свой актив два точных удара.

А вот 29-летний Де Пена всегда был игроком ротации. Три с половиной евро ориентировочная стоимость уругвайца, который в УПЛ в этом сезоне сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых паса.

Как ранее сообщал "Телеграф", Йожеф Сабо оценил переход Миколенко в "Эвертон".