"Динамо" слідом за Миколенком може продати ще трьох лідерів клубу

Київський клуб готовий розлучатися з гравцями.

"Динамо" слідом за Віталієм Миколенком у зимове трансферне вікно може розлучитися з низкою футболістів.

Як повідомляє портал Meta-ratings.com.ua, агенти вже почали шукати варіанти для Віктора Циганкова, Беньяміна Вербича та Карлоса де Пени.

24-річний Циганков упродовж останніх років є лідером столичного клубу. Цього сезону УПЛ Віктор провів 18 матчів, у яких забив 11 м’ячів і віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро.

28-річний Вербич при Мірчі Луческу втратив місце в основному складі, хоча раніше був одним із найефективніших у "Динамо". Портал Transfermarkt.com оцінює гравця у п’ять із половиною мільйона євро. При цьому нинішнього сезону чемпіонату України Вербич провів 9 матчів і записав у свій актив два точні удари.

А ось 29-річний Де Пена завжди був гравцем ротації. Три з половиною євро орієнтовна вартість уругвайця, який в УПЛ цього сезону зіграв 16 матчів, забив 2 м’ячі та віддав 4 гольові паси.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Йожеф Сабо оцінив перехід Миколенка до "Евертона".