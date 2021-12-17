Миколенко став ще на крок ближче до "Евертона"

Залишилось зовсім трохи.

Захисник "Динамо" Віталій Міколенко найближчим часом стане гравцем "Евертону".

Як повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у твіттері, гравець уже проходить медогляд перед трансфером до клубу з Ліверпуля. За даними джерела, сума компенсації становить трохи більше ніж 20 мільйонів євро.

Інформація про те, що Миколенко залишить київське "Динамо", з’явилася цього тижня. Крім "Евертона", на українського захисника претендувала й італійська "Рома", але римляни зробили "Динамо" менш вигідну фінансову пропозицію.

У київському клубі вже почали шукати заміну футболістові, і вирішили повернути до команди вихованця клубу Владислава Дубінчака, який зараз виступає у "Дніпрі-1".

На даний момент в АПЛ виступає два українські гравці. Андрій Ярмоленко захищає кольори "Вест Хема", а Олександр Зінченко грає за "Манчестер Сіті".

Як раніше повідомляв "Телеграф", фанати "Вест Хема" освистали Ярмоленко після невдалого виступу у матчі Ліги Європи проти загребського "Динамо".