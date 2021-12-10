Фанати "Вест Хема" освистали Ярмоленка

Обурення діями українця досягло точки кипіння.

Неприємний епізод стався під час матчу 6-го туру групового турніру Ліги Європи, в якому "Вест Хем" на своєму полі приймав загребське "Динамо". Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь хорватського клубу.

Англійські вболівальники протягом усієї гри висловлювали обурення діями українця, який нічого не міг вигадати в атаці. А коли на 87-й хвилині на поле замість Ярмоленка вийшов Фредді Поттс, то гул виріс у рази.

Основною причиною такої різкої реакції є висока заробітна плата гравця та невідповідність спортивних результатів. Цього сезону Ярмоленко провів 16 ігор у всіх турнірах, в яких забив 1 м’яч і відзначився результативною передачею. При цьому українець — найвисокоплачуваніший гравець у команді із зарплатою майже 7 мільйонів євро за сезон.

Контракт гравця з "молотобійцями" закінчується влітку наступного року і навряд чи буде продовжено. Незважаючи на поразку, "Вест Хем" залишився на першому місці в групі та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Аталанта" Руслана Малиновського не змогла вдома обіграти "Вільярреал" та вилетіла з Ліги чемпіонів. Тепер італійський клуб також виступить у Лізі Європи.