Шикарний гол Маліновського не врятував "Аталанту" від вильоту з Ліги чемпіонів (відео)

Наразі команда українця залишається без головного єврокубку.

"Аталанта" у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів на своєму полі поступилася "Вільярреалу" та вилетіла з головного єврокубку. Гра мала відбутися в середу, але через погодні умови довелося перенести зустріч на четвер.

"Аталанта" невдало провела перший тайм, і вже до перерви програвала з різницею у два м’ячі після голів Груневельда. Маліновський, який цю зустріч починав на лаві для запасних, вийшов у гру зі старту другого тайму, але італійці відразу отримали третій м’яч від Груневельда.

І тоді за справу взявся Маліновський. Український півзахисник на 71-й хвилині прийняв пас від Мехле та в дотик з лінії штрафного майданчика вразив ближній лівий кут. Через десять хвилин Сапата зробив рахунок 2:3, але більше господарі не змогли.

Таким чином, "Аталанта" посіла третє місце у групі та продовжить боротьбу у Лізі Європи. А ось у Лігу чемпіонів пробилися "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал".

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні матчу "Бенфіки" проти "Динамо" фанати команд вчинили бійку у центрі Лісабона.