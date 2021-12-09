Рус

Шикарний гол Маліновського не врятував "Аталанту" від вильоту з Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
50
Руслан Маліновський Новина оновлена 09 грудня 2021, 22:32
Руслан Маліновський

Наразі команда українця залишається без головного єврокубку.

"Аталанта" у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів на своєму полі поступилася "Вільярреалу" та вилетіла з головного єврокубку. Гра мала відбутися в середу, але через погодні умови довелося перенести зустріч на четвер.

"Аталанта" невдало провела перший тайм, і вже до перерви програвала з різницею у два м’ячі після голів Груневельда. Маліновський, який цю зустріч починав на лаві для запасних, вийшов у гру зі старту другого тайму, але італійці відразу отримали третій м’яч від Груневельда.

І тоді за справу взявся Маліновський. Український півзахисник на 71-й хвилині прийняв пас від Мехле та в дотик з лінії штрафного майданчика вразив ближній лівий кут. Через десять хвилин Сапата зробив рахунок 2:3, але більше господарі не змогли.

Таким чином, "Аталанта" посіла третє місце у групі та продовжить боротьбу у Лізі Європи. А ось у Лігу чемпіонів пробилися "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал".

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні матчу "Бенфіки" проти "Динамо" фанати команд вчинили бійку у центрі Лісабона.

Теги:
#Ліга чемпіонів #Вільярреал #ФК Аталанта #Руслан Маліновський
Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Політика
Зеленський розповів, про що півтори години говорив із Байденом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Зеленський розповів, про що півтори години говорив із Байденом
Дата публікації
Категорія
Останки Тараса шукали 5 років
Смертельні попутники на BlaBlaCar: жертву резонансного вбивства вдалося знайти після 5 років пошуків
Дата публікації
Категорія
Олександр Тупицький
Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt
Дата публікації
Категорія
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Категорія
Альона Шпильова втратила в аварії хлопця і подругу
"Поліцейський не стояв на ногах": дівчина загиблого у ДТП з копом під Києвом