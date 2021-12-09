Фанати "Динамо" та "Бенфіки" влаштували масову бійку перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

Затримано понад 50 людей.

У середу напередодні матчу 6-го туру Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Динамо" (2:0) відбулася бійка фанатів цих клубів, повідомляє CNN Portugal.

За даними джерела, португальська поліція затримала 54 учасників бійки. 28 українських фанатів та 2 португальці були доставлені до лікарні Санта-Марія в Лісабоні для надання допомоги. Їхні травми виявилися незначними, тому були оперативно виписані.

У ході сутички фанати кидали різні предмети, зокрема, піротехніку.

Сама гра не мала жодного турнірного значення для "Динамо". Поразка залишила "Динамо" на останньому місці у турнірній таблиці з одним набраним очком. А ось португальці набрали вісім балів та змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів, обійшовши "Барселону" на одне очко. "Баварія" з 18 очками (усі перемоги) впевнено виграла цю групу. На цьому єврокубковий сезон для українського клубу було завершено.

Як раніше повідомляв "Телеграф", нападник господарів Роман Яремчук, який забив один із м’ячів, звернувся до гравців "Динамо" після зустрічі.