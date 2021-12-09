Фанаты "Динамо" и "Бенфики" устроили массовую драку перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Задержаны более 50 человек.

В среду накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо" (2:0) состоялась драка фанатов данных клубов, сообщает CNN Portugal.

По данным источника, португальская полиция задержала 54 участников потасовки. 28 украинских фанатов и 2 португальца были доставлены в больницу Санта-Мария в Лиссабоне для оказания помощи. Их травмы оказались незначительными, поэтому были оперативно выписаны.

В ходе стычки фанаты бросали различные предметы, в том числе пиротехнику.

Сама игра не имела никакого турнирного значения для "Динамо". Поражение оставило "Динамо" на последнем месте в турнирной таблице с одним набранным очком. А вот португальцы набрали восемь баллов и смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обойдя "Барселону" на одно очко. "Бавария" с 18 очками (все победы) уверенно выиграла данную группу. На этом еврокубковый сезон для украинского клуба был завершен.

Как ранее сообщал "Телеграф", нападающий хозяев Роман Яремчук, который забил один из мячей, обратился к игрокам "Динамо" после встречи.