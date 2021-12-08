"Аталанта" Маліновського не змогла провести вирішальний матч Ліги чемпіонів у середу (фото)

Виною всьому снігопад.

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Маліновського у середу не змогла вийти на поле у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Вільярреалу" через снігопад у Бергамо.

В Італії в середу рясні снігопади, і напередодні зустрічі випало надто багато опадів, так що працівники стадіону не змогли привезти газон до ладу.

Як повідомляє твіттер іспанського клубу, гра перенесена на четвер, час наразі невідомий.

Ця зустріч несе велике турнірне значення. За тур до завершення "Манчестер Юнайтед" забронював за собою перше місце в групі, а ось за другу путівку до плей-оф Ліги чемпіонів борються саме "Вільярреал" та "Аталанта". Перед грою в іспанців перевага в одне очко, тобто "жовтій субмарині" достатньо зіграти внічию, щоб утримати другий рядок у таблиці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у паралельній зустрічі київське "Динамо" поступається "Бенфіці" у грі Ліги чемпіонів. Один із м’ячів у ворота київського клубу забив український нападник Роман Яремчук. Форвард на ближній стійці випередив усіх і відправив м’яч у сітку.