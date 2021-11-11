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Маліновський вперше прокоментував конфлікт із Петраковим

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Руслан Маліновський Новина оновлена 11 листопада 2021, 23:21
Руслан Маліновський

Гравець вважає, що медіа неправильно зрозуміли суть історії.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський після нічиєї у товариському матчі проти Болгарії (1:1) розповів свою думку щодо конфлікту з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Під час вересневих ігор відбору на чемпіонат світу між сторонами стався конфлікт, після чого Петраков не викликав навіть футболіста на матчі відбору в жовтні.

"Ми з ним розмовляли на цю тему. Медіа неправильно прийняли цю інформацію, насправді там нічого такого не було. Це просто робочі моменти. Але всі почали це обговорювати та давати інформацію, щоб продовжувати та продовжувати обговорювати. Не треба навіть нічого закривати, все і так було добре. У нас одна мета – вийти на ЧС, це найголовніше. А індивідуальні питання йдуть на другий план", — заявив Маліновський в ефірі телеканалу "Футбол".

У грі проти Болгарії Маліновський провів на полі 78 хвилин, але результативними діями так і не відзначився.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Руслан Маліновський
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