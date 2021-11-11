Малиновский впервые прокомментировал конфликт с Петраковым

Игрок считает, что медиа неправильно поняли суть истории.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после ничьей в товарищеском матче против Болгарии (1:1) рассказал свое мнение касательно конфликта с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Во время сентябрьских игр отбора на чемпионат мира между сторонами случился конфликт, после чего Петраков даже не вызвал футболиста на матчи отбора в октябре.

"Мы с ним разговаривали на эту тему. Медиа неправильно приняли эту информацию, на самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали это обсуждать и давать информацию, чтобы продолжать и продолжать обсуждать. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на ЧМ, это самое главное. А индивидуальные вопросы уходят на второй план", — заявил Малиновский в эфире телеканала "Футбол".

В игре против Болгарии Малиновский провел на поле 78 минут, но результативными действиями так и не отличился.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.