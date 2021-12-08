"Аталанта" Малиновского не смогла провести решающий матч Лиги чемпионов в среду (фото)

Виной всему — снегопад.

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в среду не смогла выйти на поле в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Вильярреала" из-за снегопада в Бергамо.

В Италии в среду обильные снегопады, и накануне встречи выпало слишком много осадков, что работники стадиона не смогли привезти газон в порядок.

Как сообщает твиттер испанского клуба, игра перенесена на четверг, время на данный момент неизвестно.

Данная встреча несет большое турнирное значение. На тур до завершения "Манчестер Юнайтед" забронировал за собой первое место в группе, а вот за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов сражаются как раз "Вильярреал" и "Аталанта". Перед игрой у испанцев преимущество в одно очко, то есть, "желтой субмарине" достаточно сыграть вничью, чтобы удержать вторую строчку.

Как ранее сообщал "Телеграф", в параллельной встрече киевское "Динамо" уступает "Бенфике" в игре Лиги чемпионов. Один из мячей в ворота киевского клуба забил украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард на ближней штанге опередил всех и отправил мяч в сетку.