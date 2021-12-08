Укр

Яремчук забил за "Бенфику" в ворота киевского "Динамо" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роман Яремчук Новость обновлена 08 декабря 2021, 22:25
Роман Яремчук

Это первый мяч Романа на групповом турнире в карьере.

Киевское "Динамо" пропустило первый мяч в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" — 0:1.

"Бенфика" — "Динамо": онлайн-трансляция матча

На 16-й минуте Рафа Силва прорвался по левому флангу и сильно прострелил вдоль ворот. Роман Яремчук оказался один на ближней штанге и в касание пробил под перекладину над вратарем киевлян Георгием Бущаном.

До этого динамовцы имели отличный шанс забить первыми. Виталий Буяльский убежал по правому краю и выкатил на пустые ворота, однако Виктор Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.

К слову, и Яремчук мог отличаться ранее ударом с линии штрафной, но Бущан в красивом прыжке отразил удар украинского форварда.

Напомним, данная встреча для украинского клуба не имеет никакой турнирной мотивации. При любых раскладах "Динамо" останется на последнем месте. А вот "Бенфика" в случае победы может обойти "Барселону" и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов продлил контракт с одним из лидеров команды.

Теги:
#Лига Чемпионов #ФК Бенфика #Роман Яремчук #ФК Динамо (Киев)
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