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Яремчук забив за "Бенфіку" у ворота київського "Динамо" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Роман Яремчук Новина оновлена 08 грудня 2021, 22:25
Роман Яремчук

Це перший м’яч Романа на груповому турнірі у кар’єрі.

Київське "Динамо" пропустило перший м’яч у матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" — 0:1.

"Бенфіка" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу

На 16-й хвилині Рафа Сілва прорвався лівим флангом і сильно прострілив уздовж воріт. Роман Яремчук опинився один на ближній штанзі та в дотик пробив під перекладину над воротарем киян Георгієм Бущаном.

До цього динамівці мали чудовий шанс забити першими. Віталій Буяльський втік праворуч і викотив на порожні ворота, проте Віктор Циганков з кількох метрів не влучив у порожні ворота.

До речі, і Яремчук міг відрізнятися раніше ударом з лінії штрафного майданчика, але Бущан у гарному стрибку відбив удар українського форварда.

Нагадаємо, ця зустріч для українського клубу не має жодної турнірної мотивації. За будь-яких розкладів "Динамо" залишиться на останньому місці. А ось "Бенфіка" у разі перемоги може обійти "Барселону" та пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів продовжив контракт із одним із лідерів команди.

Теги:
#Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #Роман Яремчук #ФК Динамо (Київ)
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