"Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів продовжив контракт із одним із лідерів клубу

Мораєс залишається у Донецьку.

"Шахтар", який у вівторок у заключному матчі групового турніру Ліги чемпіонів зіграв унічию з "Шерифом" (1:1), у середу оголосив про продовження співпраці з нападником Жуніором Мораєсом.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", новий контракт із бразильським форвардом, який має український паспорт, розрахований до літа 2022 року.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Мораєс міг узимку піти з "Шахтаря" на правах вільного агента.

34-річний Мораєс перейшов до "Шахтаря" з київського "Динамо" у 2018 році. За цей час у всіх турнірах нападник провів 105 матчів, у яких забив 61 м’яч.

"Шахтар" провалив нинішню єврокубкову кампанію, посівши останнє місце у групі з двома набраними очками. Таким чином, донеччани на весну залишаться без міжнародних турнірів. У чемпіонаті України "Шахтар" лідирує, випереджаючи київське "Динамо" за додатковими показниками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший лідер "Шахтаря" прийняв рішення у зимове трансферне вікно покинути клуб та продовжити кар’єру у чемпіонаті Бразилії.