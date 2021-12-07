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Лідер "Шахтаря" ухвалив рішення залишити донецький клуб

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Марлос Новина оновлена 07 грудня 2021, 11:14
Марлос

Марлос вирішив не продовжувати контракт із донеччанами.

Півзахисник "Шахтаря" Марлос, який з донецьким клубом у вівторок має зіграти проти "Шерифа", взимку залишить Україну, повідомляє Footboom.

За даними джерела, 33-річний бразилець з українським паспортом прийняв рішення не продовжувати контракт, який закінчується наприкінці року, з "гірниками", щоб повернутися на батьківщину. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Марлос перейшов до "Шахтаря" у 2014 році з "Металіста". За цей час гравець чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав Суперкубок та Кубок країни.

Загалом у складі донецького клубу півзахисник провів 286 матчів, у яких забив 74 м’ячі та віддав 69 результативних передач.

Також Марлос після натуралізації з 2017 року виступав за збірну України, у складі якого встиг відіграти 26 матчів та відзначитись одним голом. Разом із командою півзахисник виходив до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020, де поступився Англії з рахунком 0:4.

Як раніше повідомляв "Телеграф", захисник "Шахтаря" увійшов до десятки найсильніших гравців у світовому футболі.

Теги:
#ФК Шахтар #Марлос #УПЛ
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