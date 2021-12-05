"Шахтар" — "Шериф": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Поєдинок пройде у Києві.

Донецький "Шахтар", який після матчу зі "Львовом" (6:1) повернув собі лідерство у чемпіонаті України сезону 2021/22, 7 грудня проведе домашню зустріч Ліги чемпіонів проти "Шерифа". Цей поєдинок буде доступним для перегляду на megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У групі D, де виступають "Шахтар" та "Шериф", залишилося лише дізнатися, хто займе 1 та 2 місця, які дають право на потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів. За перемогу у квартеті "воюють" "Реал" та "Інтер", а ось донеччани з клубом з Тирасполя по суті зіграють товариський поєдинок, адже чемпіони Молдови гарантували собі 3-е місце та путівку до плей-офф Ліги Європи, а донеччани застовпили за собою останню позицію.

Матч "Шахтар" — "Шериф" пройде у вівторок, 7 грудня, у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі на megogo буде доступна за підпискою, "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, по ходу якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів.

Додамо, що у першому колі Ліги чемпіонів "Шериф" сенсаційно здолав "Шахтар" у Тирасполі (2:0).