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"Шахтер" - "Шериф": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Шахтер" - "Шериф" Новость обновлена 05 декабря 2021, 18:45
"Шахтер" - "Шериф"

Поединок пройдет в Киеве.

Донецкий "Шахтер", который после матча со "Львовом" (6:1) вернул себе лидерство в чемпионате Украины сезона 2021/22, 7 декабря проведет домашнюю встречу Лиги чемпионов против "Шерифа". Этот поединок будет доступен для просмотра на megogo. 

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В группе D, где выступают "Шахтер" и "Шериф", осталось только узнать, кто займет 1 и 2 места, которые дают право на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. За победу в квартете сразятся "Реал" и "Интер", а вот дончане с клубом из Тирасполя по сути сыграют товарищеский поединок, ведь чемпионы Молдовы гарантировали себе 3-е место и путевку в плей-офф Лиги Европы, а дончане застолбили за собой последнюю позицию.

Матч "Шахтер" — "Шериф" пройдет во вторник, 7 декабря, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи на megogo будет доступна по подписке, "Телеграф" проведет текстовый онлайн матча, по ходу которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов.

Добавим, что в первом круге Лиги чемпионов "Шериф" сенсационно одолел "Шахтер" в Тирасполе (2:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Шериф
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