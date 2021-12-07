Захисник "Шахтаря" увійшов до десятки найкращих футболістів світу (фото)

Лише п’ять футболістів мають нижчий відсоток неточних дій, ніж донецький бразилець.

Захисник Марлон, який у вівторок має грати заключний матч групового турніру Ліги чемпіонів проти "Шерифу", увійшов до десятки найкращих гравців у світі за відсотком точних передач в офіційних зустрічах.

Як повідомляє твіттер Football Observatory CIES, Марлон серед усіх футболістів посідає шосте місце з відсотком точних передач 95,7.

Лідерами в даному рейтингу є гравці "ПСЖ" Преснель Кімпембе (97,3%) та Тімо Керер (96,3%), на третьому місці футболіст дортмундської "Борусії" Аксель Вітсель (96%).

Також обійшли Марлона Данило Перейра з "ПСЖ" (95,9%) та гравець "Манчестер Сіті" Еммерік Ляпорт (95,8%).

Цього сезону 26-річний бразилець провів 21 матч у всіх турнірах і результативними діями не відзначився. Марлон поповнив склад донецького клубу в літнє трансферне вікно, прийшовши із "Сассуоло", де раніше працював із нинішнім тренером "гірників" Роберто Де Дзербі.

"ШАХТЕР" — "ШЕРИФ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Як раніше повідомляв "Телеграф", в останньому матчі УПЛ "Шахтар" познущався з "Львова".