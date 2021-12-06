"Шахтер" - "Шериф": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" принимают чемпионов Молдовы в Киеве.

Во вторник, 7 декабря, донецкий "Шахтер", который после победы над "Львовом" (6:1) вернул себе лидерство в чемпионате Украины, сыграет дома против "Шерифа" в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка — в 22:00 по местному времени.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры.

Формально эта встреча будет нести товарищеский характер для обеих команд, однако не стоит забывать, что "Шахтер" наверняка попробует взять реванш за безвольное поражение в Тирасполе (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Отметим, оба клуба досрочно прекратили борьбу в Лиге чемпионов, однако "Шериф" с 3-го места пробился в плей-офф Лиги Европы, а вот для "Горняков" евросезон окончен. В квартете D остался лишь один нерешенный вопрос — кто выиграет группу.

Турнирное положение команд в группе D перед заключительным туром:

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" — "Шериф" можно посмотреть в Украине, а букмекеры уже успели оценить вероятность победы дончан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала о травле киевлянами.