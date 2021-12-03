Укр

"Понаехали": жена Пятова рассказала о травле киевлянами

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Пятов с семьей Новость обновлена 03 декабря 2021, 11:05
Андрей Пятов с семьей

В Донецке было по-другому.

Елена Пятова, жена вратаря сборной Украины Андрея Пятова, в интервью ютуб-каналу «КраСавіна» рассказала, какие сложности возникли у нее после переезда из Донецка в Киев.

После оккупации Донбасс "Шахтер", за который выступает Пятов, переехал на постоянное место жительства в столицу Украины.

"Одним из самых тяжелых периодов в жизни был переезд из Донецка в Киев. Сложно, когда тебя отрывают от привычного существования: магазины, спортзалы и остальное, ты там все знаешь.

В Киеве, тем более, почувствовала на себе, что это такое, когда тебе говорят фразу "Понаехали". Видят, что донецкие номера – «А, ну понятно, ездить не умеет». Это очень обидно. Как мне кажется, каждый приезжий привносит в Киев что-то новое. Донецкие здесь также открыли много ресторанов, других заведений. Мне кажется, что сейчас все мы дружно живем, никто никого не обижаем", — заявила Елена Пятова.

Как ранее сообщал "Телеграф", жена звездного форварда сборной Аргентины нашла у мужа в телефоне интимное видео от любовницы.

Теги:
#Киев #ФК Шахтер #Андрей Пятов
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