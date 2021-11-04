Укр

Жена нападающего сборной Аргентины нашла у игрока интимное видео от любовницы

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Мауро Икарди и Ванда Нара Новость обновлена 04 ноября 2021, 09:38
Мауро Икарди и Ванда Нара

В отношениях опять начались заморозки

Ванда Нара, жена нападающего "ПСЖ" и сборной Аргентины Мауро Икарди, нашла на телефоне мужа интимное видео от любовницы, сообщает Clarin.

По данным источника, Нара в очередной раз уличила мужа в измене. Ранее у пары были напряженные отношения из-за возможной измены футболиста с моделью Чиной Суарес. Однако Икарди сумел убедить жену, что ничего между ними не было, а Ванда даже написала пост в инстаграме, где сообщила о примирении. На данный момент публикация в аккаунте отсутствует.

Теперь жена нашла у футболиста видео интимного характера, которое ему прислала возможная любовница. Кроме того, один из друзей подтвердил, что пара действительно виделась в Париже, когда Ванда отсутствовала в столице Франции.

Кроме Икарди, похожее видео модель отправила еще четверым футболистам сборной Аргентины, чьи имена не называются. На данный момент неизвестно, останется ли Ванда агентом игрока в будущем, если пара все-таки разойдется.

"Телеграф" напоминает, что из-за проблем в семье Икарди пропустил победную игру ПСЖ в Лиге чемпионов.

Теги:
#Девушки #ПСЖ #Измена #Мауро Икарди
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