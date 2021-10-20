Укр

Фиаско "Шахтера" и триумф Месси: результаты матчей Лиги чемпионов 19 октября (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Месси и Мбаппе Новость обновлена 20 октября 2021, 01:37
Месси и Мбаппе

В главном еврокубке прошла половина игр 3-го тура.

Во вторник, 19 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны первые 8 матчей 3-го тура, в частности донецкий "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимал мадридский "Реал".

Кроме того, в битве украинцев "Брюгге" — "Манчестер Сити" победила английская команда, в запасе которой находился Александр Зинченко. К слову, еще один наш соотечественник Эдуард Соболь отыграл весь матч за бельгийцев. В центральном поединке тура "Атлетико" уступил "Ливерпулю", а в поединке ПСЖ победным дублем выстрелил Лионель Месси.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 19 октября:

"Бешикташ" — "Спортинг" 1:4

"Брюгге" — "Манчестер Сити" 1:5

"Атлетико" — "Ливерпуль" 2:3

"Аякс" — "Боруссия" Д 4:0

"Интер" — "Шериф" 3:1

"Порту" — "Милан" 1:0

ПСЖ — "РБ Лейпциг" 3:2

"Шахтер" Донецк — "Реал" Мадрид 0:5

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" перед "Реалом" размялся над "Зарей" (6:1) в центральном матче 11-го тура УПЛ.

Напомним, юношеская команда "Шахтера" добыла волевую победу над "Реалом" в Юношеский лиге УЕФА (3:2).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов
Главные события дня
Украина
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Категория
Цена на недвижимость будет стабильной
Рынок замер в ожидании локдауна: ударит ли карантин по ценам на недвижимость
Дата публикации
Категория
Современные вакцины отличаются очень высокой эффективностью
Если вакцины не защищают, есть ли смысл делать прививку?
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский
Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие