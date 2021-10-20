Фиаско "Шахтера" и триумф Месси: результаты матчей Лиги чемпионов 19 октября (видео)
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В главном еврокубке прошла половина игр 3-го тура.
Во вторник, 19 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны первые 8 матчей 3-го тура, в частности донецкий "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимал мадридский "Реал".
Кроме того, в битве украинцев "Брюгге" — "Манчестер Сити" победила английская команда, в запасе которой находился Александр Зинченко. К слову, еще один наш соотечественник Эдуард Соболь отыграл весь матч за бельгийцев. В центральном поединке тура "Атлетико" уступил "Ливерпулю", а в поединке ПСЖ победным дублем выстрелил Лионель Месси.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 19 октября:
"Бешикташ" — "Спортинг" 1:4
"Брюгге" — "Манчестер Сити" 1:5
"Атлетико" — "Ливерпуль" 2:3
"Аякс" — "Боруссия" Д 4:0
"Интер" — "Шериф" 3:1
"Порту" — "Милан" 1:0
ПСЖ — "РБ Лейпциг" 3:2
"Шахтер" Донецк — "Реал" Мадрид 0:5
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" перед "Реалом" размялся над "Зарей" (6:1) в центральном матче 11-го тура УПЛ.
Напомним, юношеская команда "Шахтера" добыла волевую победу над "Реалом" в Юношеский лиге УЕФА (3:2).
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