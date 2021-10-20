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Фіаско "Шахтаря" і тріумф Мессі: результати матчів Ліги чемпіонів 19 жовтня (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Мессі і Мбаппе Новина оновлена 20 жовтня 2021, 01:37
Мессі і Мбаппе

У головному єврокубку пройшла половина ігор 3-го туру.

У вівторок, 19 жовтня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні перші 8 матчів 3-го туру, зокрема донецький "Шахтар" в Києві на НСК "Олімпійський" приймав мадридський "Реал".

Крім того, в битві українців "Брюгге" — "Манчестер Сіті" перемогла англійська команда, в запасі якої перебував Олександр Зінченко. До слова, ще один наш співвітчизник Едуард Соболь відіграв весь матч за бельгійців. У центральному поєдинку туру "Атлетіко" поступився "Ліверпулю", а в поєдинку ПСЖ переможним дублем вистрілив Ліонель Мессі.

Результати матчів Ліги чемпіонів за 19 жовтня:

"Бешикташ" — "Спортінг" 1:4

"Брюгге" — "Манчестер Сіті" 1:5

"Атлетіко" — "Ліверпуль" 2:3

"Аякс" — "Боруссія" Д 4:0

"Інтер" — "Шериф" 3:1

"Порту" — "Мілан" 1:0

ПСЖ — "РБ Лейпциг" 3:2

"Шахтар" Донецьк — "Реал" Мадрид 0:5

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" перед "Реалом" розім’явся над "Зорею" (6:1) в центральному матчі 11-го туру УПЛ.

Нагадаємо, юнацька команда "Шахтаря" здобула вольову перемогу над "Реалом" в Юнацький лізі УЄФА (3:2).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга чемпіонів
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