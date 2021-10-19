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"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Реалом", двічі програючи в рахунку (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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"Шахтар" U-19 обіграв "Реал" U-19 Новина оновлена 19 жовтня 2021, 16:06
"Шахтар" U-19 обіграв "Реал" U-19

"Шахтар" U-19 показав дивовижну волю до перемоги.

Юнацька команда "Шахтаря", якому 19 жовтня належить провести домашній поєдинок Ліги чемпіонів проти "Реала", в рамках матчу групового раунду Юнацької ліги УЄФА обіграла однолітків з Мадрида.

Поєдинок, який відбувся в Києві на тренувальному комплексі УАФ (стадіоні імені Баннікова), завершився з рахунком 3:2. За гостей голами відзначилися Петер і Мервел, а у господарів забивали Антон Глущенко, Кирило Сігєєв і Ілля Гулько. Примітно, що іспанці двічі вели в рахунку, однак українська команда не тільки відігралася, але й зуміла забити переможний гол.

Відеоогляд матчу "Шахтар" U-19 — "Реал" U-19:

Цей успіх дозволив "Гірникам" U-19 (6 очок) очолити турнірну таблицю після 3 турів. Раніше донеччани обіграли "Шериф" (5:0) і поступилися "Інтеру" (0:1).

Основна команда "Шахтаря" проведе гру з "Реалом" сьогодні на НСК "Олімпійський" в Києві. До слова, букмекери не дають шансів нашому клубу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про курйозний момент в чемпіонаті України U-19. Коментатор "Динамо" помилково відсвяткував гол у ворота "біло-синіх", переплутавши форми команд. Пізніше в "Шахтарі" висміяли ляп.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Юнацька ліга УЄФА
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