"Шахтар" потролив "Динамо" через коментатора (відео)

"Гірники" хочуть віддячити коментатора матчу юнацьких команд.

Коментатор "Динамо" потрапив у безглузду ситуацію, вітаючи "Шахтар" U-19 c забитим голом у ворота юнацької команди киян. "Гірники" вирішили підбадьорити "героя дня" несподіваним подарунком.

Про це повідомляє прес-служба донецької команди в Twitter.

На 4-й хвилині поєдинку нападник "Гірників" Данило Гончарук відкрив рахунок у грі, проте коментатор зустрічі на YouTube-каналі "Динамо" зрадів, адже подумав, що гол забило саме "Динамо". Через деякий час коментатор усвідомив свою помилку і вибачився в прямому ефірі. В "Шахтарі" вирішили вручити дикторові матчу шарфик донецького клубу з автографом автора пам’ятного голу в ворота "Біло-синіх".

"Розшукується. Коментатор матчу "Динамо" — "Шахтар" на Dynamo TV, відгукніться. Шарфик "Шахтаря" з автографом Данила Гончарука — ваш", — свідчить повідомлення від прес-служби донецької команди.

"Телеграф" нагадує, що вже в неділю, 3 жовтня, основна команда "Динамо" в рамках матчу 10-го туру чемпіонату України прийме "Шахтар". Подивитися гру можна у нас на сайті, а також по ТБ. До слова, букмекери вважають "Гірників" фаворитами поєдинку.