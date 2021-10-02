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"Шахтар" потролив "Динамо" через коментатора (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19 Новина оновлена 02 жовтня 2021, 21:18
"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19

"Гірники" хочуть віддячити коментатора матчу юнацьких команд.

Коментатор "Динамо" потрапив у безглузду ситуацію, вітаючи "Шахтар" U-19 c забитим голом у ворота юнацької команди киян. "Гірники" вирішили підбадьорити "героя дня" несподіваним подарунком.

Про це повідомляє прес-служба донецької команди в Twitter.

На 4-й хвилині поєдинку нападник "Гірників" Данило Гончарук відкрив рахунок у грі, проте коментатор зустрічі на YouTube-каналі "Динамо" зрадів, адже подумав, що гол забило саме "Динамо". Через деякий час коментатор усвідомив свою помилку і вибачився в прямому ефірі. В "Шахтарі" вирішили вручити дикторові матчу шарфик донецького клубу з автографом автора пам’ятного голу в ворота "Біло-синіх".

"Розшукується. Коментатор матчу "Динамо" — "Шахтар" на Dynamo TV, відгукніться. Шарфик "Шахтаря" з автографом Данила Гончарука — ваш", — свідчить повідомлення від прес-служби донецької команди.

"Телеграф" нагадує, що вже в неділю, 3 жовтня, основна команда "Динамо" в рамках матчу 10-го туру чемпіонату України прийме "Шахтар". Подивитися гру можна у нас на сайті, а також по ТБ. До слова, букмекери вважають "Гірників" фаворитами поєдинку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар
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