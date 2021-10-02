"Шахтер" потроллил "Динамо" из-за комментатора (видео)
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"Горняки" хотят отблагодарить комментатора матча юношеских команд.
Комментатор "Динамо" угодил в нелепую ситуацию, поздравляя "Шахтер" U-19 c забитым голом в ворота юношеской команды киевлян. "Горняки" решили подбодрить "героя дня" неожиданным подарком.
Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды в Twitter.
На 4-й минуте поединка нападающий "Горняков" Даниил Гончарук открыл счет в игре, однако комментатор встречи на YouTube-канале "Динамо" обрадовался, ведь подумал, что гол забило именно "Динамо". Спустя некоторое время комментатор осознал свою ошибку и извинился в прямом эфире. В "Шахтере" решили вручить диктору матча шарфик донецкой команды с автографом автора памятного гола в ворота "Бело-синих".
"Разыскивается. Комментатор матча "Динамо" — "Шахтер" на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик "Шахтера" с автографом Даниила Гончарука – ваш", — гласит сообщение от пресс-службы донецкой команды.
Wanted! Коментатор матчу @DynamoKyiv – «Шахтар» на Dynamo TV, відгукніться.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2021
Шарфик «Шахтаря» з автографом Даниїла Гончарука – ваш 🧡⚒
#Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/mLIDqp4zXz
"Телеграф" напоминает, что уже в воскресенье, 3 октября, основная команда "Динамо" в рамках матча 10-го тура чемпионата Украины примет "Шахтер". Посмотреть игру можно у нас на сайте, а также по ТВ. К слову, букмекеры считают "Горняков" фаворитами поединка.
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