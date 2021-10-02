"Шахтер" потроллил "Динамо" из-за комментатора (видео)

"Горняки" хотят отблагодарить комментатора матча юношеских команд.

Комментатор "Динамо" угодил в нелепую ситуацию, поздравляя "Шахтер" U-19 c забитым голом в ворота юношеской команды киевлян. "Горняки" решили подбодрить "героя дня" неожиданным подарком.

Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды в Twitter.

На 4-й минуте поединка нападающий "Горняков" Даниил Гончарук открыл счет в игре, однако комментатор встречи на YouTube-канале "Динамо" обрадовался, ведь подумал, что гол забило именно "Динамо". Спустя некоторое время комментатор осознал свою ошибку и извинился в прямом эфире. В "Шахтере" решили вручить диктору матча шарфик донецкой команды с автографом автора памятного гола в ворота "Бело-синих".

"Разыскивается. Комментатор матча "Динамо" — "Шахтер" на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик "Шахтера" с автографом Даниила Гончарука – ваш", — гласит сообщение от пресс-службы донецкой команды.

"Телеграф" напоминает, что уже в воскресенье, 3 октября, основная команда "Динамо" в рамках матча 10-го тура чемпионата Украины примет "Шахтер". Посмотреть игру можно у нас на сайте, а также по ТВ. К слову, букмекеры считают "Горняков" фаворитами поединка.