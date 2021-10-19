"Шахтер" добыл волевую победу над "Реалом", дважды проигрывая в счете (видео)

"Шахтер" U-19 показал удивительную волю к победе.

Юношеская команда "Шахтера", которому 19 октября предстоит провести домашний поединок Лиги чемпионов против "Реала", в рамках матча группового раунда Юношеской лиги УЕФА обыграла одногодок из Мадрида.

Поединок, который состоялся в Киеве на тренировочном комплексе УАФ (стадионе имени Банникова), завершился со счетом 3:2. За гостей голами отметились Петер и Мервел, а у хозяев забивали Антон Глущенко, Кирилл Сигеев и Илья Гулько. Примечательно, что испанцы дважды вели в счете, однако украинская команда не только отыгралась, но и сумела забить победный гол.

Видеообзор матча "Шахтер" U-19 — "Реал" U-19:

Этот успех позволил "Горнякам" U-19 (6 очков) возглавить турнирную таблицу после 3 туров. Ранее дончане обыграли "Шериф" (5:0) и уступили "Интеру" (0:1).

Основная команда "Шахтера" проведет игру с "Реалом" сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве. К слову, букмекеры не дают шансов нашему клубу.

Ранее "Телеграф" сообщал о курьезном моменте в чемпионате Украины U-19. Комментатор "Динамо" ошибочно отпраздновал гол в ворота "Бело-синих", перепутав формы команд. Позже в "Шахтере" высмеяли ляп.