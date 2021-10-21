Укр

Сексапильная жена форварда ПСЖ простила мужу секс с проституткой

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ванда Икарди с мужем Мауро Новость обновлена 21 октября 2021, 15:03
Ванда Икарди с мужем Мауро

Ванда Икарди, похоже, не хочет расставаться с Мауро.

Ванда Икарди, жена нападающего ПСЖ Мауро, намекнула, что простила мужу измену.

Об этом красотка написала в сторис на своей страничке в Instagram.

Ванда опубликовала коллаж из совместных фото с мужем, подписав снимок "Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь".

Ванда Икарди простила мужа
Ванда Икарди простила мужа

Несколько дней назад Ванда публично обвинила Мауро в измене. "Ты разрушил семью ради проститутки!", — написала гневный пост женщина, при этом удалив все фото мужа у себя в соцсетях. Затем красотка забрала всех детей и уехала из Парижа в Милан. В это время Мауро покинул расположение парижского клуба, чтобы решить все вопросы в семье и, похоже, ему это удалось.

Напомним, Мауро увел Ванду из семьи известного футболиста Макси Лопеса. От первого брака у нее осталось трое сыновей. В мае 2014 года Икарди женился на девушке, сейчас пара воспитывает еще двух дочерей. Примечательно, что она является не только супругой футболиста, но и его агентом.

Ванда Икарди регулярно публикует горячие снимки на своей страничке в Instagram. На нее подписаны почти 10 млн человек.

Ванда Икарди сделала селфи напротив зеркала
Ванда Икарди сделала селфи напротив зеркала
Ванда Икарди занимается спортом
Ванда Икарди занимается спортом
Ванда Икарди показала глубокое декольте
Ванда Икарди показала глубокое декольте
Ванда Икарди в черном боди
Ванда Икарди в черном боди
Ванда Икарди в черном топе
Ванда Икарди в черном топе

"Телеграф" напоминает, что из-за проблем в семье Икарди пропустил победную игру ПСЖ в Лиге чемпионов.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Мауро Икарди #Ванда Икарди
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