Сексапильная жена форварда ПСЖ простила мужу секс с проституткой
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Ванда Икарди, похоже, не хочет расставаться с Мауро.
Ванда Икарди, жена нападающего ПСЖ Мауро, намекнула, что простила мужу измену.
Об этом красотка написала в сторис на своей страничке в Instagram.
Ванда опубликовала коллаж из совместных фото с мужем, подписав снимок "Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь".
Несколько дней назад Ванда публично обвинила Мауро в измене. "Ты разрушил семью ради проститутки!", — написала гневный пост женщина, при этом удалив все фото мужа у себя в соцсетях. Затем красотка забрала всех детей и уехала из Парижа в Милан. В это время Мауро покинул расположение парижского клуба, чтобы решить все вопросы в семье и, похоже, ему это удалось.
Напомним, Мауро увел Ванду из семьи известного футболиста Макси Лопеса. От первого брака у нее осталось трое сыновей. В мае 2014 года Икарди женился на девушке, сейчас пара воспитывает еще двух дочерей. Примечательно, что она является не только супругой футболиста, но и его агентом.
Ванда Икарди регулярно публикует горячие снимки на своей страничке в Instagram. На нее подписаны почти 10 млн человек.
"Телеграф" напоминает, что из-за проблем в семье Икарди пропустил победную игру ПСЖ в Лиге чемпионов.
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