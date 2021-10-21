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Сексапільна дружина форварда ПСЖ пробачила чоловікові секс з повією

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ванда Ікарді з чоловіком Мауро Новина оновлена 21 жовтня 2021, 15:03
Ванда Ікарді з чоловіком Мауро

Ванда Ікарді, схоже, не хоче розлучатися з Мауро.

Ванда Ікарді, дружина нападника ПСЖ Мауро, натякнула, що пробачила чоловіку зраду.

Про це красуня написала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Ванда опублікувала колаж зі спільних фото з чоловіком, підписавши знімок "Я дбаю про свою сім’ю. Про шльондр подбає саме життя".

Ванда Мауро Ікарді пробачила чоловіку
Ванда Мауро Ікарді пробачила чоловіку

Кілька днів тому Ванда публічно звинуватила Мауро в зраді. "Ти зруйнував сім’ю заради повії!", — написала гнівний пост жінка, при цьому видаливши всі фото чоловіка у себе в соцмережах. Потім красуня забрала всіх дітей і поїхала з Парижа до Мілана. В цей час Мауро покинув розташування паризького клубу, щоб вирішити всі питання в родині і, схоже, йому це вдалося.

Нагадаємо, Мауро "викрав" Ванду з родини відомого футболіста Максі Лопеса. Від першого шлюбу у неї залишилося троє синів. У травні 2014 року Ікарді одружився на дівчині, зараз пара виховує також двох дочок. Примітно, що вона є не тільки дружиною футболіста, але і його агентом.

Ванда Ікарді регулярно публікує гарячі знімки на своїй сторінці в Instagram. На неї підписані майже 10 млн осіб.

Ванда Ікарді зробила Селфі напроти дзеркала
Ванда Ікарді зробила Селфі напроти дзеркала
Ванда Ікарді займається спортом
Ванда Ікарді займається спортом
Ванда Ікарді показала глибоке декольте
Ванда Ікарді показала глибоке декольте
Ванда Ікарді в чорному боді
Ванда Ікарді в чорному боді
Ванда Ікарді в чорному топі
Ванда Ікарді в чорному топі

"Телеграф" нагадує, що через проблеми в сім’ї Мауро Ікарді пропустив переможну гру ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Мауро Ікарді #Ванда Мауро Ікарді
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