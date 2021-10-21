Сексапільна дружина форварда ПСЖ пробачила чоловікові секс з повією

Ванда Ікарді, схоже, не хоче розлучатися з Мауро.

Ванда Ікарді, дружина нападника ПСЖ Мауро, натякнула, що пробачила чоловіку зраду.

Про це красуня написала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Ванда опублікувала колаж зі спільних фото з чоловіком, підписавши знімок "Я дбаю про свою сім’ю. Про шльондр подбає саме життя".

Ванда Мауро Ікарді пробачила чоловіку

Кілька днів тому Ванда публічно звинуватила Мауро в зраді. "Ти зруйнував сім’ю заради повії!", — написала гнівний пост жінка, при цьому видаливши всі фото чоловіка у себе в соцмережах. Потім красуня забрала всіх дітей і поїхала з Парижа до Мілана. В цей час Мауро покинув розташування паризького клубу, щоб вирішити всі питання в родині і, схоже, йому це вдалося.

Нагадаємо, Мауро "викрав" Ванду з родини відомого футболіста Максі Лопеса. Від першого шлюбу у неї залишилося троє синів. У травні 2014 року Ікарді одружився на дівчині, зараз пара виховує також двох дочок. Примітно, що вона є не тільки дружиною футболіста, але і його агентом.

Ванда Ікарді регулярно публікує гарячі знімки на своїй сторінці в Instagram. На неї підписані майже 10 млн осіб.

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"Телеграф" нагадує, що через проблеми в сім’ї Мауро Ікарді пропустив переможну гру ПСЖ в Лізі чемпіонів.