Дружина нападника збірної Аргентини знайшла у гравця інтимне відео від коханки

У відносинах знову почалися заморозки

Ванда Нара, дружина нападника "ПСЖ" та збірної Аргентини Мауро Ікарді, знайшла на телефоні чоловіка інтимне відео від коханки, повідомляє Clarin.

За даними джерела, Нара вкотре викрила чоловіка у зраді. Раніше у пари були напружені стосунки через можливу зраду футболіста з моделлю Чиною Суарес. Проте Ікарді зумів переконати дружину, що нічого між ними не було, а Ванда навіть написала посаду в інстаграмі, де повідомила про примирення. На даний момент публікація в обліковому записі відсутня.

Наразі дружина знайшла у футболіста відео інтимного характеру, яке йому надіслала можлива коханка. Крім того, один із друзів підтвердив, що пара дійсно бачилася у Парижі, коли Ванда була відсутня у столиці Франції.

Окрім Ікарді, схоже відео модель надіслала ще чотирьом футболістам збірної Аргентини, чиї імена не називаються. На даний момент невідомо, чи Ванда залишиться агентом гравця в майбутньому, якщо пара все-таки розійдеться.

"Телеграф" нагадує, що через проблеми в сім’ї Ікарді пропустив переможну гру ПСЖ у Лізі чемпіонів.