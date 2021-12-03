"Понаїхали": дружина П’ятова розповіла про цькування киянами

У Донецьку було інакше.

Олена Пятова, дружина воротаря збірної України Андрія Пятова, в інтерв’ю ютуб-каналу «КраСавіна» розповіла, які складнощі виникли після переїзду з Донецька до Києва.

Після окупації Донбас "Шахтар", за який виступає П’ятов, переїхав на постійне місце проживання до столиці України.

"Одним із найважчих періодів у житті був переїзд із Донецька до Києва. Складно, коли тебе відривають від звичного існування: магазини, спортзали та інше, ти там усе знаєш".

У Києві, тим більше, відчула на собі, що це таке, коли тобі кажуть фразу "Понаїхали". Бачать, що донецькі номери — "А, ну зрозуміло, їздити не вміє". Це дуже образливо. Як на мене, кожен приїжджий привносить до Києва щось нове. Донецькі тут також відкрили багато ресторанів та інших закладів. Мені здається, що зараз ми всі дружно живемо, ніхто нікого не ображаємо", — заявила Олена Пятова.

Як раніше повідомляв "Телеграф", дружина зіркового форварда збірної Аргентини знайшла у чоловіка телефоні інтимне відео від коханки.