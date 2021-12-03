Укр

"Шахтер" поиздевался над "Львовом", отправив в ворота соперника шесть мячей

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Тете забил один из самых важных мячей команды Новость обновлена 03 декабря 2021, 19:10
Тете забил один из самых важных мячей команды

Хотя изначально дончане и проигрывали.

"Шахтер" в матче 17-го тура УПЛ в Киеве разгромил ФК "Львов" со счетом 6:1.

Львовяне неожиданно вышли вперед на 17-й минуте благодаря шикарному удару Эрнеста, но "горняки" еще до перерыва сумели сравнять цифры на табло. Михаил Мудрык ворвался в штрафную, где на нем нарушили правил. С пенальти Тете мощно пробил под перекладину — 1:1.

А вот после перерыва на поле была одна команда. Педриньо, Артем Бондаренко, Марлос (с пенальти), Тарас Степаненко и Юхим Конопля добили соперника. Также особо постарался Михаил Мудрык, который помимо пенальти, отдал три результативные передачи.

Такая уверенная победа помогла "Шахтеру" выйти на первое место в чемпионате Украины, опередив на три очка "Динамо". Киевский клуб свою встречу 17-го тура проведет в субботу, соперник — ФК "Львов".

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" может вернуть в состав легендарного форварда. Гладкий уже выступал в "Шахтере" на протяжении шести сезонов с небольшой паузой. В составе донецкой команды нападающий провел 185 матчей во всех турнирах и забил 65 мячей.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #ФК Львов
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