"Шахтер" может вернуть в состав легендарного форварда

Но для перехода Гладкого есть один нюанс.

Донецкий "Шахтер" после вылета из еврокубков задумался об усилении.

Как сообщает портал Meta-ratings.com.ua, "горняки" уже провели переговоры с бывшим футболистом. Инициатива данного трансфера исходит от главного тренера, итальянца Роберто Де Дзерби, которому понравилась игра 34-летнего форварда в очной встрече.

Но для перехода нужно, что Гладкий сам договорился с "Зарей", которой сейчас принадлежит, о досрочном расторжении контракта в зимнее трансферное окно. Действующее соглашение с луганчами у форварда истекает следующим летом.

Гладкий уже выступал в "Шахтере" на протяжении шести сезонов с небольшой паузой. В составе донецкой команды нападающий провел 185 матчей во всех турнирах и забил 65 мячей.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение касательно вылета украинских клубов из еврокубков. Напомним, впервые за 14 лет ни один украинский клуб не смог пробиться в весеннюю часть плей-офф еврокубков. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в группе Лиги чемпионов, а "Заря" стала третьей в группе Лиги конференций.