Букмекеры дали прогноз на последний матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

Дончане проведут последний поединок в евросезоне.

Донецкий "Шахтер", который после поражения от "Интера" (2:0) потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках в сезоне 2021/22, в домашней игре 6-го тура Лиги чемпионов с "Шерифом" (07.12.2021) является безоговорочным фаворитом поединка.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, "Горняки" являются фаворитами встречи. Триумф хозяев оценивается коэффициентом 1,51, а успех чемпиона Молдовы и ничья менее вероятны — 6,00 и 4,50 соответственно. Добавим, что самым вероятным исходом противостояния специалисты называют результат 2:0 в пользу "Шахтера" (коэффициент 8,30).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Шериф" (данные за 2 декабря):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 1,51 — ничья 4,50 — победа "Шерифа" 6,00)

Примечательно, что в первом круге еврокубка "Шахтер" был фаворитом в противостоянии с "Шерифом", однако проиграл без шансов в Тирасполе (2:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что центральный защитник "Шахтера" Витао стал отцом.

Напомним, недавно к тренировкам в общей группе "Горняков" вернулся форвард сборной Украины Жуниор Мораес.