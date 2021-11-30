Форвард сборной Украины вернулся к тренировкам спустя полгода без футбола (видео)

Футболист вернулся после тяжелой травмы.

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес вернулся в общую группу "Горняков" и поучаствовал в последней тренировке команды, которая недавно минимально обыграла "Ингулец" в чемпионате Украины (0:1).

Соответствующее видео появилось на официальной страничке "Шахтера" в Twitter.

На кадрах 34-летний украинский бразилец работает в общей группе "Шахтера" перед матчем 17-го тура чемпионата Украины по футболу со "Львовом" (03.12.2021).

Отметим, в последний раз форвард выходил на поле еще в апреле 2021 года. Травму Жуниор получил на тренировке. Сообщалось, что футболист порвал крестообразные связки. Из-за этого игрок пропустил Евро-2020, а также отборочные матчи на ЧМ-2022. Кроме того, без нападающего "Шахтер" крайне неудачно выступил в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22, откуда дончане вылетели досрочно.

Отметим, Мораес за свою карьеру в чемпионате Украины забил 102 мяча. В "Шахтере" игрок выступает с 2018 года. Ранее футболист играл за киевское "Динамо" и донецкий "Металлург".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" заинтересовался в приобретении игрока "Шахтера", но миланский клуб может отпугнуть цена на футболиста.