"Захотел прийти в этот мир раньше срока": футболист "Шахтера" стал отцом (фото)

В семье бразильца произошло пополнение.

Центральный защитник "Шахтера" и молодежной сборной Бразилии Витао, который остался в запасе в победной игре "Горняков" с "Ингульцом" (0:1), стал отцом.

Об этом счастливый папа рассказал сам на своей страничке в Instagram.

21-летний Витао рассказал, что все пошло не по плану, и маленький Мигель (так назвали сына бразильца) появился на свет раньше положенного срока. Футболист поделился с подписчиками несколькими фото младенца.

"Все произошло не так, как планировалось. Мигель захотел прийти в этот мир раньше срока. Я не могу словами описать то счастье, которое я чувствую. Слава Богу, что позволил воплотиться моей мечте", — написал Витао, прикрепив к посту несколько снимков.

Добавим, избранница футболиста Камила Соуза занимается аудитом.

В сезоне 2021/22 Витао успел сыграть в 15-и матчах за "Шахтер" во всех турнирах, голевыми действиями защитник не отмечался. "Горняки" на данный момент идут вторыми в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" лишь по дополнительным показателям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболиста "Шахтера" сравнили с Азаром.